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Goldman Sachs relève son objectif de fin d'année pour le S&P 500 à 8 000 points, en raison de perspectives de bénéfices solides
information fournie par Reuters 27/05/2026 à 06:45

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mises à jour régulières avec contexte et commentaires d'analystes)

Goldman Sachs a relevé ses prévisions de fin d'année 2026 pour l'indice S&P 500 .SPX de 7 600 à 8 000, invoquant la vigueur persistante des bénéfices des entreprises.

Cet objectif est supérieur de 6,4 % au dernier cours de clôture de l'indice, qui s'établissait à 7 519,12 points.

« La croissance des bénéfices a été le moteur de la performance globale du S&P 500 depuis le début de l'année, et nous prévoyons que cette dynamique se poursuivra dans les mois à venir », a déclaré Goldman Sachs dans une note publiée mardi.

La société de courtage a également relevé ses prévisions de bénéfice par action du S&P 500 à 340 dollars pour 2026, ce qui implique une croissance de 24 % en glissement annuel, et à 385 dollars pour 2027, soit une nouvelle hausse de 13 %. Cette initiative de Goldman s'inscrit dans une vague croissante d'opinions optimistes émanant des sociétés de courtage, UBS GWM étant la dernière en date à avoir revu ses prévisions à la hausse la semaine dernière, invoquant des bénéfices solides tirés de l'IA qui pourraient contribuer à compenser les pressions inflationnistes et les risques d'approvisionnement liés au conflit avec l'Iran .

La société de courtage a déclaré que les bénéficiaires des infrastructures d'IA devraient générer environ la moitié de la croissance des bénéfices de l'indice cette année, ajoutant que si la faiblesse des dépenses de consommation et la hausse des coûts constituent des risques, les investissements importants dans l'IA compenseraient ces pressions.

« De plus, alors que les estimations de bénéfices du S&P 500 ont augmenté plus rapidement que l'appréciation des cours de l'indice, les actions des semi-conducteurs, qui sont au cœur du complexe des infrastructures d'IA, ont récemment dépassé leurs bénéfices prévisionnels », ont déclaré les analystes de Goldman Sachs.

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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 27/05/2026 à 06:45:07.

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