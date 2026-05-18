Goldman Sachs relève son objectif de cours sur Teleperformance

Goldman Sachs a relevé son objectif de cours sur le titre Teleperformance de 60 à 67 euros, envisageant un redressement de la croissance du spécialiste de l'externalisation de l'expérience-client au cours de la seconde partie de l'année.

Dans une note de recherche, la banque d'affaires américaine reconnaît que la contraction de 2,2% de l'activité au premier trimestre s'est révélée légèrement plus marquée que prévu, une performance de nature à alimenter les inquiétudes des investisseurs quant au calendrier d'un retour à une croissance positive, jugée indispensable pour que le groupe atteigne son objectif d'une hausse de 0% à 2% de son chiffre d'affaires à données comparables cette année.

Cette perspective implique, du point de vue de la firme new-yorkaise, une amélioration sensible de la dynamique commerciale au second semestre.

Après le rebond, place à l'exécution

Si la banque demeure prudente sur les activités historiques ("core services"), notamment en raison de l'impact potentiel de l'IA, elle juge aussi plus rassurants les commentaires de la direction concernant l'amélioration progressive des activités de services spécialisés, notamment dans la division d'interprétariat par téléphone et par visiophone LanguageLine Solutions (LLS).

Si l'action a rebondi d'environ 24% au cours du mois écoulé - portée par des résultats sans surprise, l'espoir de redistribution du capital sous la direction de la nouvelle équipe managériale et de certains éléments techniques - l'établissement prévient qu'un redressement durable de la valeur dépendra d'une exécution rigoureuse.

"Une exécution constante et la concrétisation de la croissance du chiffre d'affaires et des marges seront la clé d'une revalorisation durable à moyen terme", indique-t-il dans sa note.

Une valorisation toujours historiquement basse

Sur le plan financier, Teleperformance se négocie actuellement sur un multiple de valorisation (PER) d'environ 5 fois les bénéfices attendus pour 2026, soit une "décote significative" par rapport à ses moyennes historiques sur 5 ans (environ 8x) et 10 ans (environ 18x) qui reflète cependant le cycle de révision à la baisse des bénéfices par le marché et les craintes persistantes des investisseurs sur la valeur terminale de l'entreprise face aux risques de disruption technologique liés à l'IA.

Si la banque reconnaît qu'un retour durable à une croissance positive assortie de marges stables pourrait soutenir le cours de Bourse, elle explique préférer rester neutre dans l'attente de signaux plus clairs sur le calendrier d'une éventuelle inflexion.