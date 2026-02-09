Goldman Sachs relève de 20 points de base l'objectif de croissance de l'Inde pour 2026, à 6,9 %, à la suite des accords commerciaux avec les États-Unis

* Goldman Sachs s'attend à ce que la croissance économique de l'Inde soit supérieure à sa projection précédente en 2026, après que le pays a conclu un accord commercial avec les États-Unis.

* Elle s'attend désormais à une croissance de 6,9 % en glissement annuel, contre 6,7 % dans sa projection précédente

* "Après exclusion, nous estimons que le taux tarifaire effectif imposé par les États-Unis sur les importations indiennes pourrait être inférieur d'environ 20 points de pourcentage au taux précédent de 34 %", indiquent les économistes dirigés par Santanu Sengupta dans une note

* La semaine dernière, les États-Unis ont réduit les droits de douane sur les produits indiens de 50 % à 18 % en échange de l'arrêt des achats de pétrole russe par l'Inde et de l'abaissement des barrières commerciales

* Les économistes ajoutent que la pression sur la roupie s'est relâchée, mais que la marge de manœuvre pour une hausse à partir des niveaux actuels est limitée, car toute augmentation des entrées de portefeuille à la conclusion de l'accord sera probablement compensée par un désengagement progressif du carnet de commandes à court terme

