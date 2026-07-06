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Goldman Sachs recrute Evan Kotsovinos de Google en tant qu'associé et responsable de l'ingénierie de la division
information fournie par Reuters 06/07/2026 à 17:47

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Apporte davantage de précisions sur ce poste)

Goldman Sachs GS.N a annoncé lundi qu'Evan Kotsovinos avait rejoint le géant bancaire en provenance de Google en tant qu'associé et responsable de l'ingénierie de la gestion d'actifs et de patrimoine.

Voici plus de détails tirés du communiqué de presse:

* M. Kotsovinos travaillera avec les équipes de la division de gestion d'actifs et de patrimoine, ainsi qu'avec GS Engineering, sur la performance des investissements, l'expérience client, la gestion des risques et les opérations quotidiennes, a indiqué la banque.

* Chez Google GOOGL.O , M. Kotsovinos occupait le poste de responsable de la confidentialité, de la sûreté et de la sécurité, supervisant la sécurité de l’intelligence artificielle et la protection des données, a précisé la banque.

* Auparavant, il a dirigé l’infrastructure technologique chez American Express AXP.N et occupé des postes de direction dans le domaine de l’ingénierie chez Morgan Stanley MS.N en Europe et en Asie.

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