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Goldman Sachs recrute Evan Kotsovinos, ancien de Google, en tant qu'associé et directeur de l'ingénierie
information fournie par Reuters 06/07/2026 à 14:15

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Goldman Sachs GS.N a annoncé lundi qu'Evan Kotsovinos avait rejoint le géant bancaire en provenance de Google en tant qu'associé et responsable de l'ingénierie de la gestion d'actifs et de patrimoine.

Voici plus de détails tirés du communiqué de presse:

* À ce poste, M. Kotsovinos interviendra au sein de la division de gestion d'actifs et de patrimoine de la banque, ce qui impliquera de mobiliser des ressources d'ingénierie pour améliorer les rendements des investissements, les services à la clientèle, la gestion des risques et les opérations.

* Chez Google GOOGL.O , M. Kotsovinos occupait le poste de responsable de la confidentialité, de la sûreté et de la sécurité, supervisant la sécurité de l'intelligence artificielle et la protection des données, a précisé la banque.

* Auparavant, il a dirigé l’infrastructure technologique chez American Express AXP.N et occupé des postes de direction dans le domaine de l’ingénierie chez Morgan Stanley MS.N en Europe et en Asie.

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