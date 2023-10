Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Goldman Sachs: réalise un BPA de 5,47 $ au 3ème trimestre information fournie par Cercle Finance • 17/10/2023 à 13:52









(CercleFinance.com) - La firme new-yorkaise, numéro un mondial du conseil en fusions-acquisitions a annoncé aujourd'hui un produit net bancaire (PNB) de 11,82 milliards de dollars et un bénéfice net de 2,06 milliards de dollars pour le troisième trimestre clos le 30 septembre 2023.



Le bénéfice dilué par action ordinaire (BPA) s'est établi à 5,47 $ pour le troisième trimestre de 2023 et le rendement annualisé des capitaux propres moyens attribuables aux actionnaires ordinaires s'est établi à 7,1 % pour le troisième trimestre de 2023.



' Certains éléments liés à l'exécution des objectifs stratégiques énoncés lors de la Journée des investisseurs ont eu une incidence sur les résultats de la société ce trimestre, qui, dans l'ensemble, ont réduit le bénéfice net de 828 millions de dollars, le BPA de 2,41 $ et le rendement des capitaux propres de 3,1 points de pourcentage ' indique le groupe.



David Solomon, président-directeur général de Goldman Sachs, a déclaré : ' Nous continuons à faire des progrès significatifs dans l'exécution de nos priorités stratégiques et nous sommes convaincus que le travail que nous accomplissons maintenant nous fournit une situation beaucoup plus solide pour 2024. Je m'attends également à ce que la reprise se poursuive tant sur les marchés financiers que sur l'activité stratégique si les conditions restent favorables '.





