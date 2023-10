Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Goldman Sachs: quatre milliards levés pour un nouveau fonds information fournie par Cercle Finance • 23/10/2023 à 14:01









(CercleFinance.com) - Goldman Sachs Asset Management a annoncé lundi avoir levé quatre milliards de dollars pour son fonds de dernière génération dédié aux infrastructures, conformément à son objectif initial.



Cette nouvelle levée vient le clôturer le financement du fonds West Street Infrastructure Partners IV et de ses véhicules associés, qui vise à investir dans les secteurs de la transition énergétique, de l'infrastructure numérique, du transport et de la logistique, ainsi que de l'infrastructure sociale.



Les capitaux ont été levés auprès d'un groupe diversifié d'investisseurs institutionnels et fortunés, et incluent des investissements significatifs de la part de Goldman Sachs et de ses employés.



Le WSIP IV a déjà investi 2,3 milliards de dollars dans huit entreprises, dont Synthica, un développeur et exploitant américain d'usines de gaz organique et renouvelable, Frøy, un fournisseur d'infrastructures de transport et de soutien au secteur norvégien de l'aquaculture.



Parmi ses autres investissements figurent Verdalia, un développeur et exploitant d'usines européennes de biométhane, GridStor, un développeur et exploitant de projets de batteries de stockage à usage public aux États-Unis, ImOn, un fournisseur américain de fibre optique à domicile ('FTTH') haut débit et Adapteo, un fournisseur de solutions de location d'espaces modulaires et réutilisables en Europe du Nord.



Ce 'closing' intervient peu de temps après celui du premier fonds secondaire d'infrastructure de Goldman Sachs, le Vintage Infrastructure Partners I, qui a levé un milliard de dollars de fonds le mois dernier.





Valeurs associées GOLDMAN SACHS GR NYSE 0.00%