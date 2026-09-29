Goldman Sachs prévoit une reprise des bénéfices d'IndiGo pour l'exercice 2028, malgré la pression exercée par le coût du carburant

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29 septembre - ** Goldman Sachs maintient sa recommandation « Achat » sur la société indienne InterGlobe Aviation INGL.NS avec un objectif de cours de 5 900 roupies, ce qui laisse entrevoir un potentiel de hausse d'environ 21 % par rapport au cours de clôture de lundi

** La société de courtage s'attend à ce que les coûts élevés du carburant pèsent sur la rentabilité à court terme, mais prévoit une amélioration significative au cours de l'exercice 2028, grâce à la baisse des prix du carburant et à la persistance des prix élevés des billets d'avion

** Elle abaisse ses estimations d’EBITDA pour les exercices 2027, 2028 et 2029 d’environ 3 %, 0 % et 1 % respectivement

** La société de courtage indique que son outil de suivi des tarifs montre une hausse des tarifs intérieurs pouvant atteindre environ 29 % en glissement annuel au deuxième trimestre de l’exercice 2027, malgré un trafic faible; elle prévoit une croissance du chiffre d’affaires d’environ 25 % au deuxième trimestre, principalement tirée par la hausse des tarifs

** Le titre est noté « à acheter » en moyenne par 24 analystes; cours cible médian: 5 800 roupies — données compilées par LSEG

** L'action INGL recule de 0,29% à 4 860 roupies ce jour

** Depuis le début de l'année, le titre a reculé de 3,92 %