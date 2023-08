Goldman Sachs pourrait réduire la voilure dans la banque privée

- Goldman Sachs envisage de vendre une partie de son activité de gestion de patrimoine dédiée à ses clients fortunés, a indiqué la banque lundi dans un communiqué.Le groupe évalue des options pour sa division de conseils en investissements, baptisée «Personal Financial Management» (PFM), qui gère environ 29 milliards de dollars.Goldman Sachs avait racheté PFM, connue autrefois sous le nom d’United Capital Financial Partners, pour 750 millions de dollars en 2019 dans le but d'élargir sa clientèle au-delà des «ultra-riches».Mais cette division est restée modeste au sein des activités de gestion de fortune, qui gèrent au total 1.000 milliards de dollars d’actifs pour des clients à très hauts revenus. A lire aussi: Goldman Sachs mange son pain noir Greensky est à vendreCette éventuelle cession intervient alors que le directeur général de Goldman Sachs, David Solomon, a réorganisé la banque en trois grandes divisions l’an dernier et a réduit ses ambitions dans la banque au détail, en difficultés.Sa filiale «fintech», GreenSky, est aussi à vendre.David Solomon est sous pression pour redresser la grande banque de Wall Street qui a vu son bénéfice chuter de 60% au deuxième trimestre en raison des dépréciations passées dans la banque de détail et des investissements réalisés dans l’immobilier.Goldman Sachs entend croître dans le coeur de métier de la gestion de fortune pour les «ultra-riches», un segment où les banques américaines rivalisent car ces activités génèrent des revenus plus stables que la banque d’investissement, plus étroitement liée à l’environnement économique.(Avec Reuters) A lire aussi: Dominique Dorlipo : «La France est un marché stratégique pour Goldman Sachs AM»

