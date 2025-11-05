 Aller au contenu principal
Goldman Sachs passe sous les 5% des votes de Nanobiotix
information fournie par Zonebourse 05/11/2025 à 13:13

Goldman Sachs Group a déclaré à l'AMF avoir franchi en baisse, le 29 octobre, par l'intermédiaire des sociétés qu'elle contrôle, le seuil de 5% des droits de vote de Nanobiotix , au résultat d'une cession d'actions hors marché.

La banque d'affaires américaine a précisé détenir indirectement 2 455 335 actions Nanobiotix représentant autant de droits de vote, soit 5,09% du capital et 4,88% des droits de vote de cette société de biotechnologie.

Valeurs associées

NANOBIOTIX
16,9000 EUR Euronext Paris -2,65%
