Goldman Sachs passe sous les 5% des votes de Nanobiotix
information fournie par Zonebourse 05/11/2025 à 13:13
La banque d'affaires américaine a précisé détenir indirectement 2 455 335 actions Nanobiotix représentant autant de droits de vote, soit 5,09% du capital et 4,88% des droits de vote de cette société de biotechnologie.
Valeurs associées
|16,9000 EUR
|Euronext Paris
|-2,65%
