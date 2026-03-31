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Goldman Sachs passe sous les 5% des droits de vote de Worldline
information fournie par Zonebourse 31/03/2026 à 16:58

Goldman Sachs Group a déclaré à l'AMF avoir franchi en baisse, indirectement par l'intermédiaire des sociétés qu'elle contrôle, le 24 mars, le seuil de 5% des droits de vote de Worldline , à la suite d'une cession d'actions hors marché.

La banque d'affaires américaine a précisé détenir, à cette date, indirectement, 17 957 277 actions Worldline représentant autant de droits de vote, soit 5,56% du capital et 4,88% des droits de vote du groupe de solutions de paiement.

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1 commentaire

  • 17:29

    Bien, cela veut dire que la Vad commence à se racheter...

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