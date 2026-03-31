Goldman Sachs passe sous les 5% des droits de vote de Worldline
information fournie par Zonebourse 31/03/2026 à 16:58
La banque d'affaires américaine a précisé détenir, à cette date, indirectement, 17 957 277 actions Worldline représentant autant de droits de vote, soit 5,56% du capital et 4,88% des droits de vote du groupe de solutions de paiement.
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