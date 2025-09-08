Goldman Sachs passe sous les 5% de Nanobiotix
information fournie par Zonebourse 08/09/2025 à 14:24
La banque d'affaires américaine précise que ce franchissement de seuils résulte d'une cession d'actions Nanobiotix hors marché. À cette occasion, Goldman Sachs International a franchi individuellement en baisse les mêmes seuils.
Valeurs associées
|7,3000 EUR
|Euronext Paris
|+1,39%
