Goldman Sachs passe sous les 5% de Nanobiotix
information fournie par Zonebourse 24/12/2025 à 13:33

Goldman Sachs Group a déclaré à l'AMF avoir franchi en baisse, le 18 décembre, par l'intermédiaire des sociétés qu'elle contrôle, les seuils de 5% du capital et des droits de vote de Nanobiotix , au résultat d'une cession d'actions hors marché.

La banque d'affaires américaine a précisé détenir, indirectement, 2 137 763 actions Nanobiotix représentant autant de droits de vote, soit 4,42% du capital et 4,27% des droits de vote de cette société de biotechnologies.

NANOBIOTIX
19,860 EUR Euronext Paris -0,10%
