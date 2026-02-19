Goldman Sachs n'est plus à "vente" sur eBay
information fournie par Zonebourse 19/02/2026 à 17:28
Le broker y voit des chiffres solides, en comparaison de ses attentes et du consensus, avec un GMV, des revenus et un BPA non GAAP au-dessus de ses estimations, "sur une dynamique dans ses catégories privilégiées, couplée à la vigueur du marché américain".
Selon Goldman Sachs, ces résultats "indiquent une dynamique de croissance des revenus positive probablement soutenue dans les 12 à 18 prochains mois, avec un narratif de marge opérationnelle stable couplé au rendement combiné pour les actionnaires".
Valeurs associées
|85,7100 USD
|NASDAQ
|+4,30%
Cette analyse a été élaborée par Zonebourse et diffusée par BOURSORAMA le 19/02/2026 à 17:28:00.
