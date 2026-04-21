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Goldman Sachs maintient ses prévisions de prix du cuivre et d'excédents pour 2026
information fournie par Reuters 21/04/2026 à 17:29

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Goldman Sachs a maintenu mardi sa prévision d'un prix moyen du cuivre de 12 650 dollars la tonne métrique cette année et son estimation d'un excédent de 490 000 tonnes en 2026 pour le métal.

Toutefois, la banque a souligné les risques de pénurie d'acide sulfurique pour l'approvisionnement en cuivre si les perturbations du transport maritime à travers le détroit d'Ormuz se poursuivent.

La banque a déclaré que cette perturbation, combinée à la décision de la Chine d'interdire les exportations d'acide sulfurique à partir du 1er mai, pourrait resserrer un marché essentiel pour la production de cuivre.

Le soufre et l'acide sulfurique sont des intrants essentiels pour l'extraction par solvant et l'extraction électrolytique, un processus qui représente 17 % de l'offre mondiale de cuivre.

Goldman a déclaré que la République démocratique du Congo et le Chili étaient les plus exposés aux perturbations des flux de soufre.

La guerre américano-israélienne contre l'Iran a affecté l'approvisionnement en produits énergétiques et autres matériaux, car l'Iran a effectivement bloqué l'artère maritime clé du détroit d'Ormuz.

Le président Donald Trump a déclaré mardi qu'il ne voulait pas prolonger le cessez-le-feu actuel et que l'armée américaine était "prête à intervenir" si les négociations n'aboutissaient pas.

Les entreprises de la RDC ont encore deux à trois mois de stocks, mais si les retards de la chaîne d'approvisionnement se prolongent au-delà de la fin mai et du mois de juin, Goldman estime que le pays pourrait réduire sa production d'environ 125 000 tonnes en 2026.

Cette réduction serait compensée par une baisse de 140 000 tonnes de la demande de cuivre due à une croissance mondiale plus faible dans le scénario défavorable de la banque.

Par ailleurs, l'interdiction par la Chine des exportations d'acide sulfurique pendant toute l'année mettrait en péril 200 000 tonnes de la production chilienne, soit l'équivalent de 1 % de l'offre mondiale, étant donné que le pays s'est approvisionné en acide auprès de la Chine pour environ un tiers en 2025, a ajouté la banque.

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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 21/04/2026 à 17:29:28.

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