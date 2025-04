Goldman Sachs : les profits dopés par les métiers actions

(AOF) - A l’instar de JPMorgan et de Morgan Stanley vendredi, Goldman Sachs a dévoilé des profits plus importants que prévu grâce à ses activités de courtage d’actions. Au premier trimestre, le bénéfice net de la célèbre banque d'affaires américaine a augmenté de 15% à 4,74 milliards de dollars, soit 14,12 dollars par action. Il est nettement supérieur au consensus s’élevant à 12,26 dollars. Les revenus de Goldman Sachs ont progressé de 6% à 15,06 milliards de dollars, dépassant les prévisions de Wall Street : 14,76 milliards de dollars.

Le revenu du courtage obligataire (FICC) a augmenté de 2% à 4,4 milliards de dollars et celui du courtage d'actions a progressé de 27% à 4,19 milliards de dollars, soit un montant record. Wall Street visait respectivement 4,17 milliards de dollars et 3,8 milliards de dollars. En fin de semaine dernière, JPMorgan et Morgan Stanley ont dévoilé une hausse plus importante des revenus du courtage d'actions.

Les revenus de la banque d'investissement ont reculé de 8% à 1,9 milliards de dollars en raison de la chute de l'activité de conseil : -22% à 792 millions de dollars.

