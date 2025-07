Goldman Sachs: le trading d'actions porte le bénéfice trimestriel information fournie par Cercle Finance • 16/07/2025 à 14:11









(Zonebourse.com) - Goldman Sachs a fait état mercredi d'une hausse de 20% de son bénéfice net au deuxième trimestre, portée notamment par la vigueur de ses activités sur les marchés d'actions.



La banque d'investissement américaine a annoncé ce matin avoir dégagé un profit net de 3,7 milliards de dollars sur les trois mois clos fin juin, contre trois milliards de dollars un an plus tôt.



Ramené par action, le bénéfice net ressort à 10,91 dollars, bien au-dessus du consensus qui visait 9,68 dollars.



Ses revenus nets ont progressé de 15% à près de 14,6 milliards de dollars sur le trimestre, avec une hausse de 24% à 10,1 milliards pour la seule division de marchés, principalement due à une augmentation de 36% à 4,3 milliards de dollars du métier de trading d'actions.



David Solomon, le PDG de la firme new-yorkaise, a mis en évidence de 'solides' résultats reflétant selon lui un niveau d'activité robuste de la part des clients dans tous les domaines.



'Jusqu'ici, l'économie et les marchés réagissent plutôt favorablement au changement d'environnement politique', a-t-il commenté.



'Sachant toutefois les choses évoluent rarement de manière linéaire, nous restons tous particulièrement concentrés sur notre gestion du risque', a souligné le dirigeant d'entreprise.



En avant-Bourse, l'action de Goldman Sachs progressait de 1,4%.





Valeurs associées GOLDMAN SACHS GR 701,500 USD NYSE 0,00%