Goldman Sachs Intl à plus de 5% du capital de Soitec
information fournie par Cercle Finance 03/09/2025 à 10:25
Ce franchissement de seuil résulte d'une acquisition d'actions Soitec hors marché. Goldman Sachs Group n'a franchi aucun seuil et a précisé détenir, au 27 août, par l'intermédiaire de ses filiales, 5,24% du capital et 4,10% des droits de vote.
Valeurs associées
|34,0800 EUR
|Euronext Paris
|+1,46%
