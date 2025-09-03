 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
CAC 40
7 729,00
+0,98%
Goldman Sachs Intl à plus de 5% du capital de Soitec
information fournie par Cercle Finance 03/09/2025 à 10:25

(Zonebourse.com) - Goldman Sachs International a déclaré à l'AMF avoir franchi individuellement en hausse, le 27 août, le seuil de 5% du capital de Soitec , pour détenir 5,23% du capital et 4,09% des droits de vote du fabricant de matériaux pour l'industrie des puces.

Ce franchissement de seuil résulte d'une acquisition d'actions Soitec hors marché. Goldman Sachs Group n'a franchi aucun seuil et a précisé détenir, au 27 août, par l'intermédiaire de ses filiales, 5,24% du capital et 4,10% des droits de vote.

SOITEC
34,0800 EUR Euronext Paris +1,46%
Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.

