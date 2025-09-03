Goldman Sachs Intl à plus de 5% du capital de Soitec information fournie par Cercle Finance • 03/09/2025 à 10:25









(Zonebourse.com) - Goldman Sachs International a déclaré à l'AMF avoir franchi individuellement en hausse, le 27 août, le seuil de 5% du capital de Soitec , pour détenir 5,23% du capital et 4,09% des droits de vote du fabricant de matériaux pour l'industrie des puces.



Ce franchissement de seuil résulte d'une acquisition d'actions Soitec hors marché. Goldman Sachs Group n'a franchi aucun seuil et a précisé détenir, au 27 août, par l'intermédiaire de ses filiales, 5,24% du capital et 4,10% des droits de vote.





Valeurs associées SOITEC 34,0800 EUR Euronext Paris +1,46%