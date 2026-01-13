Goldman Sachs Group détient plus de 10% du capital de Worldline
information fournie par Zonebourse 13/01/2026 à 16:29
Ce franchissement de seuil résulte d'une acquisition d'actions Worldline hors marché.
Valeurs associées
|1,5920 EUR
|Euronext Paris
|+5,43%
