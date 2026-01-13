 Aller au contenu principal
Goldman Sachs Group détient plus de 10% du capital de Worldline
information fournie par Zonebourse 13/01/2026 à 16:29

The Goldman Sachs Group a déclaré à l'AMF avoir franchi en hausse, indirectement par l'intermédiaire des sociétés qu'elle contrôle, le 7 janvier 2026, le seuil de 10% du capital de la société Worldline , et détenir indirectement 10,81% du capital et 9,34% des droits de vote de cette société.

Ce franchissement de seuil résulte d'une acquisition d'actions Worldline hors marché.

