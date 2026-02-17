 Aller au contenu principal
Goldman Sachs envisage de supprimer les facteurs de diversité des critères de sélection des candidats au conseil d'administration, selon le WSJ
information fournie par Reuters 17/02/2026 à 03:11

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Goldman Sachs GS.N se prépare à supprimer la race, l'identité de genre, l'orientation sexuelle et d'autres facteurs de diversité des critères utilisés par son conseil d'administration pour évaluer les candidats potentiels, a rapporté lundi le Wall Street Journal, citant des personnes familières avec le sujet.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement l'information du WSJ.

