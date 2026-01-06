Goldman Sachs en tête du classement mondial des fusions et acquisitions avec 1,48 trillion de dollars de transactions

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

*

*

(Ajout d'un graphique dans le champ des éléments connexes) par Dawn Kopecki et Anousha Sakoui

Goldman Sachs GS.N a une fois de plus dominé le classement des transactions mondiales en 2025, prenant des parts de marché et la première place au cours d'une année marquée par des enjeux politiques importants et des fusions de plus en plus importantes.

L'essor des transactions de 10 milliards de dollars, dont 68 l'an dernier pour un montant total de 1 500 milliards de dollars, soit plus du double de l'année précédente, a permis à Goldman de conserver sa première place, selon les données du LSEG. La firme a conseillé 38 de ces transactions - plus que toute autre banque d'investissement - avec un volume total de transactions conseillées de 1,48 trillion de dollars. Il s'agit de la période la plus faste pour les méga-transactions, en termes de nombre, depuis que les données de LSEG ont commencé à être enregistrées en 1980.

Qualifiant 2025 d'"année exceptionnelle pour les fusions et acquisitions", Stephan Feldgoise, co-responsable mondial des fusions et acquisitions chez Goldman, a déclaré à ses clients que "le marché des fusions et acquisitions a été extraordinaire", l'activité étant stimulée par une "omniprésence du capital", selon les perspectives 2026 de la banque d'investissement en matière de fusions et d'acquisitions.

Goldman s'est classée au premier rang dans deux domaines clés: les revenus d'honoraires de fusion et d'acquisition et la valeur globale des transactions sur lesquelles elle a travaillé, gagnant des parts de marché dans les deux domaines. Elle a perçu 4,6 milliards de dollars en honoraires de fusions et acquisitions, suivie par JPMorgan JPM.N à 3,1 milliards de dollars et Morgan Stanley MS.N à 3 milliards de dollars, Citi

C.N à 2 milliards de dollars et Evercore EVR.N à 1,7 milliard de dollars, selon les données de LSEG.

En termes de volume de transactions, Goldman, JPMorgan et Morgan Stanley occupent respectivement les première, deuxième et troisième places, suivies par Bank of America et Citi.

Pour les fusions et acquisitions annoncées concernant l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique, la part de marché de Goldman était de 44,7 % en 2025, un niveau qui n'a été dépassé qu'une seule fois, en 1999, selon le LSEG.

La technologie a été à l'origine d'une grande partie du volume de l'année dernière, mais les négociateurs affirment qu'un contrôle réglementaire plus souple a rendu possibles des transactions autrefois prohibitives dans tous les secteurs. Le contrôle antitrust plus permissif du président américain Donald Trump a donné aux titans de l'industrie la confiance dont ils avaient besoin pour s'associer sur les plus grandes transactions de l'année dans les chemins de fer, les produits de consommation, les médias et la technologie.

Bien que Goldman ait dominé, conseillant sur 1,48 trillion de dollars de transactions l'année dernière, soit 32% du marché, selon LSEG, elle n'était pas sur les deux plus grandes transactions de M&A de l'année: l'achat de Norfolk Southern par Union Pacific UNP.N pour 88,2 milliards de dollars, ou la guerre d'enchères pour Warner Bros Discovery WBD.O . Bank of America, Barclays BARC.L et Wells Fargo WFC.N ainsi qu'une poignée de banques d'investissement ont également obtenu des parts de ces deux méga transactions, les directeurs généraux cherchant à développer leurs opérations.

"Le désir stratégique de croître et de trouver une échelle est élevé, ce qui a poussé les conseils d'administration et les directions générales à être plus proactifs. Les gens n'attendent donc pas qu'une entreprise soit mise en vente pour lancer une activité de fusion et d'acquisition", a déclaré Anu Ayiengar, responsable mondial du conseil et de la fusion et de l'acquisition chez JPMorgan, lors d'une interview.

JPMorgan est l'un des principaux conseillers de Warner Bros dans sa vente et a aidé Kimberly-Clark KMB.O à acheter le fabricant de Tylenol Kenvue pour 50,6 milliards de dollars, les deux plus grosses transactions de l'année pour la banque. JPMorgan a réussi à battre Goldman en tant que banque d'investissement mondiale la mieux payée après avoir pris en compte les commissions sur les marchés des actions et de la dette, engrangeant 10,1 milliards de dollars de commissions globales de banque d'investissement contre 8,9 milliards de dollars pour Goldman, selon LSEG.

Les offres concurrentes de Paramount Skydance PSKY.O et Netflix NFLX.O pour Warner Bros à 108 milliards de dollars et 99 milliards de dollars, dette comprise, ont contribué à catapulter certaines banques, boutiques et cabinets d'avocats, dont Wells Fargo, Moelis et Allen & Co, ainsi que le cabinet d'avocats Latham and Watkins, en haut de la liste pour les fusions et acquisitions. Wells, qui a conseillé dix opérations de plus de 10 milliards de dollars, dont l'offre de Netflix sur WBD, a gagné huit places, passant de sa position de 2024 à la position 9.

La banque boutique Moelis MC.N , qui a également conseillé Netflix, a fait un bond de trois crans pour terminer l'année 2025 à la 16e place. Elle a participé à cinq opérations d'une valeur de plus de 5 milliards de dollars chacune, dont la vente d'Essential Utilities pour 20 milliards de dollars.

Le maintien de leur classement actuel pourrait dépendre de qui remportera l'appel d'offres de Warner Bros. À l'heure actuelle, les conseillers des deux soumissionnaires sont crédités dans les classements, mais cela changera une fois que Warner Bros aura choisi un gagnant, selon le fournisseur de données LSEG. RedBird Capital Partners et M. Klein & Co, qui n'étaient pas entrés dans le top 120 l'année dernière, sont en lice dans le top 25 cette année grâce à leur travail pour Paramount.

C'est la seule transaction pour laquelle les deux boutiques sont créditées dans les tableaux de classement, a déclaré LSEG, et le conseil d'administration de Warner Bros a tendance à rejeter la dernière offre de Paramount, ont déclaré à Reuters des personnes familières avec les réflexions du conseil d'administration. Si Paramount retire son offre, Wells pourrait gagner deux places supplémentaires dans le classement, tandis que l'équipe M&A de Paramount perdrait la sienne, selon les données. Charles Ruck, président mondial du département des entreprises chez Latham & Watkins, conseiller juridique en matière de fusions et acquisitions classé numéro un par LSEG, a attribué l'augmentation du nombre de grandes transactions à la "dérive de la taille." Le S&P 500 a progressé de 16,39 % l'année dernière et le Nasdaq de 20,36 %, ce qui rend les transactions d'autant plus coûteuses cette année. Latham a participé à l'offre de Paramount, au rachat par emprunt de 55 milliards de dollars du fabricant de jeux vidéo Electronic Arts et à la vente de 40 milliards de dollars d'Aligned Data Centers. Selon lui, le marché est encore plus mûr pour une nouvelle consolidation.

"Le pipeline est plein", a-t-il déclaré lors d'une interview. "Tous les indices macroéconomiques sont là, n'est-ce pas? Les taux d'intérêt baissent, ce qui permet à nos clients du secteur du capital-investissement de réaliser plus facilement des transactions et d'atteindre les objectifs de rendement qu'ils se sont fixés. Il y a beaucoup de liquidités dans les bilans des entreprises américaines, le marché des introductions en bourse n'est pas encore aussi robuste qu'on pourrait l'espérer, ce qui signifie des fusions et acquisitions pour les sorties. Enfin, l'environnement réglementaire est fondamentalement favorable, permettant de distinguer les gagnants et les perdants."