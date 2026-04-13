Goldman Sachs dépasse ses estimations de bénéfices ; la faiblesse des opérations sur titres à revenu fixe entraîne une baisse des actions

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* Les revenus de transactions provenant de l'intermédiation et du financement FICC chutent de 10 %

* Les revenus tirés des actions atteignent le chiffre record de 5,33 milliards de dollars

* Les commissions de banque d'investissement augmentent de 48 % pour atteindre 2,84 milliards de dollars

* Les actions Goldman chutent de 4 %

(Réécriture du paragraphe 1 pour mettre l'accent sur les actions; mise à jour des prix tout au long de l'article) par Utkarsh Shetti et Saeed Azhar

Goldman Sachs GS.N a dépassé les attentes en matière de bénéfices trimestriels lundi, grâce à la vigueur des transactions et du négoce d'actions, bien que ses actions aient chuté de près de 4 % en raison de la faiblesse de sa division des titres à revenu fixe, des devises et des matières premières.

Les revenus de la division ont chuté de 10 % à 4,01 milliards de dollars au premier trimestre, en raison d'un ralentissement dans les opérations sur taux d'intérêt, les produits hypothécaires et de crédit.

"L'action est faible dans les transactions de pré-marché en raison de la déception concernant les opérations FICC, à notre avis", a déclaré Gerard Cassidy, analyste de RBC Capital Markets.

La baisse des actions Goldman a également pesé sur ses pairs, Morgan Stanley MS.N et JPMorgan JPM.N ayant perdu environ 1,3 % chacun.

L'activité de négoce d'actions de la banque a cependant connu un trimestre record, avec des revenus provenant de l'intermédiation et du financement du négoce en hausse de 27% à 5,33 milliards de dollars.

Les marchés mondiaux ont été perturbés par la guerre en Iran, alors que la hausse des prix du pétrole brut attise les craintes d'inflation et exacerbe les inquiétudes concernant une récession.

La volatilité accrue du marché des actions a incité les clients à réévaluer leurs portefeuilles et à se prémunir contre les risques de baisse, ce qui a stimulé les bureaux de négoce d'actions des grandes banques.

"Le paysage géopolitique reste très complexe, de sorte qu'une gestion disciplinée des risques doit rester au cœur de nos activités", a déclaré David Solomon, directeur général de Goldman Sachs, dans un communiqué.

Dans l'ensemble, le bénéfice par action s'est élevé à 17,55 dollars, dépassant l'estimation moyenne des analystes qui était de 16,49 dollars, selon les données compilées par LSEG.

LE MARCHÉ DES FUSIONS ET ACQUISITIONS RÉSISTE

Les dirigeants de Wall Street s'attendent à une bonne année pour les fusions et acquisitions malgré l'incertitude actuelle liée au conflit au Moyen-Orient, car une position plus souple sur les réglementations sous l'administration du président Donald Trump et le boom de l'intelligence artificielle sont susceptibles de soutenir une grande partie de l'activité.

Les volumes mondiaux de fusions et acquisitions ont atteint 1,38 billion de dollars au premier trimestre, selon les données compilées par Dealogic. Les analystes de Jefferies ont noté que les honoraires de proxy des fusions et acquisitions mondiales ont augmenté de 19 % en glissement annuel pour atteindre 11,3 milliards de dollars, Goldman étant en tête du peloton en termes de parts de marché.

La banque d'investissement a travaillé sur quelques grandes transactions au cours du premier trimestre, notamment en conseillant Unilever ULVR.L sur la fusion prévue de son activité alimentaire avec McCormick MKC.N pour créer une société de 65 milliards de dollars, et la proposition de rapprochement d'Equitable EQH.N avec Corebridge

CRBG.N pour former une société d'assurance de 22 milliards de dollars.

Ses honoraires provenant de la banque d'investissement ont atteint 2,84 milliards de dollars au premier trimestre, soit une augmentation de 48 % par rapport à l'année précédente.

"Les tendances de la banque d'investissement ont été saines, l'activité des grandes capitalisations ayant porté le flux des transactions de fusion et d'acquisition, tandis que les introductions en bourse à grand spectacle restent dans la file d'attente de l'été et de l'automne", a déclaré Stephen Biggar, analyste bancaire chez Argus Research.

Les grandes introductions en bourse sont attendues

Le marché des introductions en bourse a été touché par un regain d'incertitude alimenté par les tensions géopolitiques qui ont réduit l'appétit pour le risque dans les actions, mais certaines entreprises, en particulier celles des secteurs de l'industrie et de la défense, ont poursuivi leurs projets d'introduction en bourse.

Selon un rapport de Reuters, Goldman s'est assuré une place en tant que l'une des principales banques chargées de gérer l'introduction en bourse de SpaceX, prévue pour le mois de juin. L'entreprise dirigée par Elon Musk pourrait lever 75 milliards de dollars pour une valeur de 1,75 billion de dollars.

Cette cotation devrait ouvrir la voie à une multitude d'offres exceptionnelles cette année, notamment les introductions en bourse potentielles d'OpenAI et d'Anthropic.

Goldman était l'un des co-chefs de file lors de l'introduction en bourse de PayPay pour un montant de 880 millions de dollars aux États-Unis, qui a valorisé l'entreprise soutenue par SoftBank à 10,7 milliards de dollars.

UNE ACTIVITÉ DE GESTION D'ACTIFS DYNAMIQUE

Les revenus de Goldman provenant de la gestion d'actifs et de patrimoine ont augmenté de 10 % pour atteindre 4,08 milliards de dollars. La banque a donné la priorité à cette activité pour générer des revenus plus stables, en réduisant sa dépendance à l'égard des revenus plus volatils du négoce et de la banque d'investissement.

Le fonds de crédit privé de la firme, hébergé par la division, a défié un pic de rachats à l'échelle du secteur la semaine dernière, où les investisseurs ont cherché à racheter un peu moins de 5 % des actions au premier trimestre - des rachats qui n'ont pas dépassé son plafond.

Les craintes que l'intelligence artificielle puisse éroder les bénéfices des sociétés de logiciels et affaiblir leur capacité à assurer le service de la dette ont ébranlé le secteur du crédit privé, qui pèse plusieurs billions de dollars, incitant les investisseurs à rechercher des liquidités en procédant à une vague de retraits.

Au début du mois, Goldman a achevé l'acquisition du fournisseur de fonds négociés en bourse actifs Innovator Capital Management, ce qui porte à 90 milliards de dollars le total des actifs des fonds négociés en bourse sous sa supervision.

Les actions du géant de Wall Street ont augmenté de plus de 3 % depuis le début de l'année, après un bond de 53 % en 2025.