Goldman Sachs dépasse les 5% du capital d'Ubisoft
information fournie par Zonebourse 14/01/2026 à 11:05

Goldman Sachs Group a déclaré à l'AMF avoir franchi en hausse, le 8 janvier, indirectement par l'intermédiaire des sociétés qu'elle contrôle, le seuil de 5% du capital d' Ubisoft , au résultat d'une acquisition d'actions hors marché.

La banque d'affaires américaine a précisé détenir, indirectement, 6 865 194 actions Ubisoft représentant autant de droits de vote, soit 5,10% du capital et 4,60% des droits de vote de cet éditeur de jeux vidéo.

UBISOFT
6,0960 EUR Euronext Paris -1,49%
