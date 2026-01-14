Goldman Sachs dépasse les 5% du capital d'Ubisoft
information fournie par Zonebourse 14/01/2026 à 11:05
La banque d'affaires américaine a précisé détenir, indirectement, 6 865 194 actions Ubisoft représentant autant de droits de vote, soit 5,10% du capital et 4,60% des droits de vote de cet éditeur de jeux vidéo.
Valeurs associées
|6,0960 EUR
|Euronext Paris
|-1,49%
