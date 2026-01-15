 Aller au contenu principal
Goldman Sachs dépasse les 5% d'Icade
information fournie par Zonebourse 15/01/2026 à 16:39

Goldman Sachs Group a déclaré à l'AMF avoir franchi en hausse, le 9 janvier 2026, indirectement par l'intermédiaire des sociétés qu'elle contrôle, les seuils de 5% du capital et des droits de vote d' Icade , et détenir indirectement 5,01% du capital et des droits de vote.

La banque d'affaires new-yorkaise précise que ce franchissement de seuils résulte d'une acquisition d'actions Icade hors marché et d'une augmentation du nombre d'actions de ce groupe immobilier détenues à titre de collatéral.

