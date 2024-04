Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Goldman Sachs: BPA accru de 32% au 1er trimestre information fournie par Cercle Finance • 15/04/2024 à 14:00









(CercleFinance.com) - Goldman Sachs dévoile au titre du premier trimestre 2024 un bénéfice net de 4,13 milliards de dollars, soit un BPA en hausse de 32% en comparaison annuelle à 11,58 dollars, ainsi qu'un ROE (rendement des capitaux propres) annualisé de 14,8%.



Les revenus nets se sont accrus de 16% à un peu plus de 14,2 milliards de dollars, avec des contributions positives de tous ses segments, tandis que ses dépenses opérationnelles n'ont augmenté de 3%, permettant une forte amélioration de son ratio d'efficience à 60,9%.



Au sein de sa principale division banque globale et marchés, Goldman Sachs revendique des fortes performances à la fois en commissions de banque d'investissement (+32%), et en revenus FICC (revenus fixes, devises, matières premières) et actions (+10%).





