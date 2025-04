Goldman Sachs: BPA accru de 22% au 1er trimestre information fournie par Cercle Finance • 14/04/2025 à 14:01









(CercleFinance.com) - Goldman Sachs dévoile au titre du premier trimestre 2025 un bénéfice net de 4,74 milliards de dollars, soit un BPA en hausse de 22% en comparaison annuelle à 14,12 dollars, ainsi qu'un ROE (rendement des capitaux propres) annualisé de 16,9%.



Ses revenus nets se sont accrus de 6% à près de 15,1 milliards de dollars, une croissance dans les activités de banque globale et marchés, à plus de 10,7 milliards, ayant plus que compensé de légers reculs en gestion d'actifs et de fortunes, à 3,68 milliards.



En banque globale et marchés, Goldman Sachs revendique une forte croissance de 27% en actions, tandis que ses revenus FICC (revenus fixes, devises, matières premières) ont augmenté de 2% et que ses commissions de banque d'investissement ont reculé de 8%.



'Si nous entrons dans le deuxième trimestre avec un environnement opérationnel bien différent de celui du début d'année, nous restons confiants dans notre capacité à soutenir nos clients', affirme son président et CEO David Solomon.





