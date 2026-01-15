Goldman Sachs: bénéfice net en hausse au 4T grâce au bond de la banque d'affaires

( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / MICHAEL M. SANTIAGO )

Le bénéfice net de Goldman Sachs a atteint 4,38 milliards de dollars au quatrième trimestre, soit une hausse de 12% sur un an, profitant de l'essor de sa branche de banque d'affaires et des commissions sur les opérations de marchés.

En revanche, le chiffre d'affaires a cédé 3%, à 13,45 milliards de dollars, en lien avec la perte de la gestion de la carte de crédit d'Apple, l'Apple Card, qui est en cours de reprise par JPMorgan Chase.

Le consensus des analystes de FactSet tablait sur un chiffre d'affaires de 14,52 milliards et un bénéfice net de 3,65 milliards.

Rapporté par action, ce dernier ressort à 14,01 dollars quand 14,70 dollars étaient anticipés.

Dans les échanges électroniques avant l'ouverture de la Bourse de New York, l'action Goldman Sachs reculait de 1,69%.

Dans son communiqué publié jeudi, l'établissement souligne que son chiffre d'affaires a été "significativement supérieur dans (sa branche) Banque d'affaires et marchés", GBM.

Cette branche a, en effet, vu son activité bondir de 22% sur un an, à 10,41 milliards de dollars, marquée par un bond de 25% de l'activité dans la banque d'investissements à la faveur d'une augmentation importante du volume de fusions et acquisitions finalisées.

Les opérations liées à la dette et aux levées de capitaux ont également progressé sur le trimestre.

La suite semble assurée puisque Goldman Sachs souligne que le nombre de transactions en préparation s'est accru par rapport au troisième trimestre 2025.

Mais le quatrième trimestre a été moins resplendissant pour la branche de Gestion d'actifs et gestion de fortune (AWM), dont le chiffre d'affaires est resté quasi stable à 4,72 milliards, contre 4,77 milliards un an plus tôt.

Sa troisième branche, Platform Solutions, a vu son chiffre d'affaires fondre complètement avec la perte de la gestion de l'Apple Card, qui a entraîné un manque à gagner, entre autres, de 2,26 milliards de dollars. Sur l'ensemble de l'année, le chiffre d'affaires atteint 151 millions, au lieu de 2,13 milliards en 2024.

Pour l'exercice 2025, le chiffre d'affaires du groupe dans son ensemble ressort à 58,28 milliards de dollars (+9% sur un an) et le bénéfice net à 17,18 milliards.

Il a restitué 16,78 milliards de dollars à ses actionnaires, dont 4,42 milliards de dividendes.