Goldman Sachs bat tous les records en matière de fusions-acquisitions avec un volume de 1.000 milliards de dollars au premier semestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'un commentaire de la direction aux paragraphes 3 et 4) par Pritam Biswas et Saeed Azhar

Goldman Sachs GS.N a géré plus de 1.000 milliards de dollars de fusions et acquisitions annoncées depuis le début de l’année 2026, ce qui représente un rythme record pour une banque d’investissement sur une période de six mois, a déclaré le géant de Wall Street dans un message publié sur LinkedIn, citant des données de Dealogic.

Ce chiffre fait suite à la gestion par la banque d’investissement de l’introduction en bourse historique de SpaceX SPCX.O , en tant que chef de file. La société d’Elon Musk est entrée en bourse vendredi à New York.

La banque a également agi en tant que co-conseiller financier de la société d’électricité Dominion Energy D.N dans le cadre de sa cession à NextEra Energy NEE.N , une transaction de 66,8 milliards de dollars annoncée le mois dernier.

Dans un autre message, le directeur général David Solomon a déclaré que le volume mondial des fusions-acquisitions avait déjà dépassé les 2.600 milliards de dollars cette année, alors que l’IA et la consolidation stratégique redessinent les secteurs d’activité, tandis que les volumes de transactions ont atteint des niveaux records, les clients devant faire face à toute une série d’événements à risque.

Les dirigeants de Wall Street anticipaient une année forte pour les fusions-acquisitions malgré l’incertitude liée au conflit au Moyen-Orient, en raison d’un environnement réglementaire plus souple sous la présidence de Donald Trump et de la dynamique croissante de l’IA.

“Les directeurs généraux et les conseils d’administration adoptent une vision stratégique à long terme, malgré un contexte complexe, afin de gagner en envergure et de renforcer leurs avantages concurrentiels”, a déclaré Matt McClure, co-responsable mondial de la banque d’investissement chez Goldman Sachs.

“Cette dynamique s’observe à l’échelle mondiale, avec des discussions actives qui se poursuivent dans tous les secteurs et pour des transactions de toutes tailles.”

Les commissions de la banque d’investissement de Goldman Sachs ont atteint 2,84 milliards de dollars au premier trimestre , soit une hausse de 48 % par rapport à l’année précédente. L’action de la banque a progressé d’environ 24 % depuis le début de l’année 2026.

Goldman Sachs a conservé sa première place au classement mondial des conseillers en fusions-acquisitions en 2026, après s’être emparé de cette position l’année dernière, selon les données de Dealogic. JPMorgan Chase JPM.N occupe la deuxième place.