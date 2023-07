Goldman Sachs Asset Management lance deux fonds obligataires à impact

(AOF) - Goldman Sachs Asset Management a annoncé le lancement de deux fonds, baptisés Goldman Sachs Global Impact Corporate Bond Fund et Goldman Sachs USD Green Bond Fund. Leur objectif est de permettre aux investisseurs obligataires d’ « améliorer le profil de durabilité de leurs portefeuilles grâce à une allocation aux obligations vertes, sociales et durables ». Les deux fonds seront tous deux gérés par une équipe dédiée aux obligations vertes, sociales et à impact au sein de Goldman Sachs Asset Management.

Le fonds Goldman Sachs Global Impact Corporate Bond Fund cherchera à investir dans des obligations corporate vertes, sociales et durables qui ont des objectifs et des impacts sociaux ou environnementaux clairement définis. Les obligations incluses dans le portefeuille cibleront un large éventail d'objectifs de développement durable des Nations unies. Le portefeuille investira à l'échelle mondiale dans des obligations " investment grade et high yield ".

Le fonds Goldman Sachs USD Green Bond Fund investira pour sa part à l'échelle mondiale dans des obligations d'entreprises et d'État, avec un biais " investment grade ". Il s'appuie sur la gamme existante d'obligations vertes de Goldman Sachs Asset Management en offrant une alternative mondiale aux clients qui recherchent une exposition libellée en dollars américains.

Les fonds Goldman Sachs Global Impact Corporate Bond Fund et Goldman Sachs USD Green Bond Funds s'appuient sur la méthodologie propriétaire de Goldman Sachs Asset Management pour sélectionner des obligations qui financent des projets environnementaux, sociaux ou durables à impact.

L'impact des deux fonds sera suivi de près et présenté dans un rapport diffusé annuellement.