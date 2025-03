Goldman Sachs AM lance un fonds obligataire biodiversité

Goldman Sachs Asset Management lance le Goldman Sachs Biodiversity Bond Fund, un fonds obligataire permettant aux investisseurs de se positionner sur la thématique de la conservation et de la restauration de la biodiversité.

Le fonds est investi principalement dans des obligations d’entreprises de type investment-grade dans les économies développées et les marchés émergents. Il couvrira à la fois des obligations labellisées – dont les produits sont affectés à des projets ou activités liés à la biodiversité – ainsi que dans des obligations non labellisées émises par des entreprises dont les capitaux soutiennent la conservation et la restauration de la biodiversité.

La sélection des obligations du portefeuille repose sur une analyse propriétaire et sur le cadre d’investissement durable de Goldman Sachs Asset Management. Ces obligations sont par ailleurs alignées avec certains Objectifs de Développement Durable des Nations Unies (ODD) liés à la biodiversité, notamment les ODD 6, 12, 14 et/ou 15. Les obligations labellisées respecteront les principes des obligations GSS (Green, Social, and Sustainability Bonds) définies par l’International Capital Market Association.

L'Agefi