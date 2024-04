Goldman Sachs AM entre au capital d’un spécialiste du crédit privé

Goldman Sachs Asset Management va acquérir, via son activité Petershill, une participation minoritaire dans le spécialiste américain du crédit privé Kennedy Lewis Investment Management, a annoncé ce dernier. Fondée en 2007, Petershill s’associe à des gestionnaires d’actifs alternatifs et les aide à accélérer leur développement stratégique.

La participation de GSAM tournera autour de 40?%, selon Bloomberg.

GSAM reprendra notamment la participation de 20?% qu’Azimut Alternative Capital Partners détenait dans la société de gestion depuis 2020. Le montant reçu par le groupe d’origine italienne serait de 225 millions de dollars, selon Bloomberg.

Kennedy Lewis est un gestionnaire de crédit alternatif fondé en 2017 par David K. Chene et Darren L. Richman avec plus de 14 milliards de dollars sous gestion à travers des fonds privés, une société de développement commercial et des obligations de prêts garantis.

Laurence Marchal