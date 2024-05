Goldman Sachs Alternatives lève plus de 7 milliards pour ses stratégies de crédit immobilier

(AOF) - Goldman Sachs Alternatives a annoncé le closing final du fonds West Street Real Estate Credit Partners IV et des véhicules associés. Le pool de capitaux représente plus de 7 milliards de dollars de capacité de prêt, effet de levier inclus. La levée de fonds a dépassé l'objectif fixé grâce à des engagements accrus de la part d'une base d'investisseurs élargie et est la plus importante à ce jour pour cette série. Real Estate Credit Partners IV sera le premier fonds de la série à publier des informations relatives à la finance durable conformément à l'article 8 du règlement européen SFDR.

"La levée de fonds s'inscrit dans un contexte d'opportunités importantes dans le domaine du crédit immobilier, en raison des bouleversements majeurs sur les marchés immobiliers à l'échelle mondiale, créant des opportunités attrayantes pour les acteurs alternatifs pouvant offrir aux emprunteurs une taille et une capacité d'exécution", explique la banque américaine.

Le fonds a déjà commencé à investir et a engagé à ce jour plus de 1,8 milliard de dollars à travers huit investissements dans le monde.