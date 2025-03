Goldman Sachs Alternatives lance une stratégie crédit climatique avec 1 milliard de dollars

Goldman Sachs Alternatives a annoncé le 14 mars le lancement d’une nouvelle stratégie de crédit privé spécialisée, dédiée à la proposition de solutions de financement sur mesure aux entreprises liées au climat et à l’environnement. Cette stratégie a déjà attiré 1 milliard de dollars de capitaux institutionnels.

La stratégie de crédit climatique est senior-focused et a la capacité d’investir à travers toute la structure du capital. Elle est gérée par la division de crédit privé de Goldman Sachs Alternatives, avec une équipe mondiale qui possède près de 30 ans d’expérience dans les investissements de crédit privé, et près de 20 ans d’expérience dans les solutions environnementales et climatiques. Depuis 1996, plus de 190 milliards de dollars ont été investis dans cette activité.

« Nous voyons d’importantes possibilités de remédier au déséquilibre entre l’offre et la demande dans les solutions de crédit privé liées à la transition climatique. Des capitaux considérables ont été levés pour des investissements privés dans ce domaine et des solutions de dette sont nécessaires pour assurer une plus grande échelle (…) », a commenté James Reynolds, co-responsable mondial de la dette privée chez Goldman Sachs Alternatives.

