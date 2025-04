Goldman Sachs Alternatives dévoile une stratégie de capital-investissement

Les stratégies lancées sous la marque ‘Série-G' sont accessibles par le biais de Goldman Sachs Private Wealth Management et sélectionnent des distributeurs tiers sur divers marchés.

" Ce lancement s'inscrit dans les efforts de l'entreprise pour élargir l'accès à sa plateforme Alternatives de 500 milliards de dollars aux investisseurs professionnels, y compris les particuliers qualifiés, ouvrant davantage aux avantages de performance et de diversification des marchés privés ", souligne Goldman Sachs Alternatives.

(AOF) - Goldman Sachs Alternatives a annoncé le lancement de son fonds G-PE. Ce dernier permet d'accéder à des opérations de capital-investissement issues d'un éventail de stratégies, incluant le rachat d'entreprises, le capital de croissance, les transactions sur le marché secondaire et le co-investissement.

