Goldman Sachs abaisse la note des actions indonésiennes après que le MSCI a signalé un risque d'investissabilité
information fournie par Reuters 29/01/2026 à 03:13

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Corrige le paragraphe 1 pour dire "il pourrait être rétrogradé au statut de marché frontière", et non "son statut de marché frontière pourrait être menacé")

Goldman Sachs a abaissé sa note sur les actions indonésiennes jeudi et a déclaré qu'une sortie potentielle de milliards de dollars pourrait avoir lieu après que MSCI MSCI.N a signalé des problèmes de transparence et a averti que le pays pourrait être rétrogradé au statut de marché frontière.

La déclaration de MSCI et sa décision de geler ses mises à jour sur les titres indonésiens ont fait chuter l'indice de référence Jakarta Composite Index .JKSE de 7,4% mercredi.

"Nous nous attendons à ce que le marché reste sous pression et ne considérons pas cela comme un point d'entrée", ont déclaré les stratèges de Goldman en abaissant leur note sur les actions indonésiennes de "pondération du marché" à "sous-pondération".

Dans une note de recherche distincte, les stratèges ont déclaré qu'ils s'attendaient à des sorties passives d'environ 2,2 milliards de dollars basées sur des réductions de flottants, ajoutant qu'ils considéraient qu'il s'agissait d'un scénario relativement bénin.

Dans un scénario extrême de rétrogradation complète au statut de marché frontière, qu'ils jugeaient improbable, les sorties pourraient atteindre 7,8 milliards de dollars, ont-ils ajouté.

L'avertissement de MSCI est le dernier revers en date pour la plus grande économie d'Asie du Sud-Est, qui est aux prises avec des sorties de capitaux persistantes, une monnaie faible et l'angoisse des investisseurs face au creusement du déficit budgétaire et à l'autonomie de la banque centrale.

Les investisseurs étrangers ont vendu pour 13,96 billions de rupiahs (834 millions de dollars) d'actions indonésiennes en 2025, la pire année pour les sorties de capitaux depuis 2020, et la vente s'est poursuivie en janvier, selon les données compilées par LSEG.

Le gouvernement indonésien devrait bientôt tenir une réunion concernant l'affaire MSCI, a déclaré mercredi le ministre de l'économie Airlangga Hartarto.

Rahul Ghosh, spécialiste des portefeuilles chez T. Rowe Price à Singapour, a déclaré que l'avertissement de MSCI et toute action future pourraient avoir un impact négatif plus large sur l'économie s'ils rendent la levée de capitaux plus difficile ou simplement plus coûteuse par le biais de primes de risque plus élevées.

