Goldman revoit à la hausse ses prévisions concernant l'aluminium pour le deuxième trimestre, à 3 200 dollars, en raison de perturbations de l'offre

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Goldman Sachs a relevé ses prévisions de prix moyen de l'aluminium au LME pour le deuxième trimestre à 3 200 $ la tonne contre 3 100 $, citant les pertes d'approvisionnement dues aux perturbations au Moyen-Orient et à la fermeture de l'usine d'électrolyse Mozal au Mozambique.

L'aluminium LME CMAL3 s'échangeait à 3 260,50 dollars à 2215 GMT.

Goldman a retiré environ 850 000 tonnes de ses prévisions d'approvisionnement pour 2026, reflétant la réduction de la production à Qatalum au Qatar, qui fonctionne à 60 % après un arrêt contrôlé, et à Aluminium Bahrain (Alba), qui a mis au ralenti 19 % de sa capacité.

La banque a également supposé une baisse de 30 % de la production iranienne en raison des dommages causés à l'infrastructure énergétique et a réduit la capacité de 560 000 tonnes de Mozal après son entrée en entretien et en maintenance .

Du côté de la demande, Goldman a réduit de 600 000 tonnes ses perspectives pour 2026, car la hausse des prix de l'énergie pèse sur la croissance du PIB mondial, abaissant ses prévisions de croissance de la demande d'aluminium à 0,1 %, contre 0,9 % précédemment.

Elle s'attend désormais à un excédent de 550 000 tonnes en 2026, moins important que l'excédent de 800 000 tonnes prévu précédemment, et prévoit un déficit important de 900 000 tonnes au deuxième trimestre, les stocks tombant à des niveaux historiquement bas, ce qui maintiendra les prix près de leurs niveaux actuels.

Goldman a déclaré que les risques pour les prix restent plus élevés, avertissant que des perturbations prolongées des flux du détroit d'Ormuz pourraient aggraver les réductions au Moyen-Orient et potentiellement pousser le prix moyen du LME en 2026 vers 3 400 dollars.

Toutefois, un positionnement spéculatif élevé, une hausse potentielle de l'offre chinoise et une réduction du report de la demande du cuivre pourraient limiter les gains.