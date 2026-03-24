Goldman revoit à la hausse ses prévisions concernant l'aluminium pour le deuxième trimestre, à 3 200 dollars, en raison de perturbations de l'offre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Goldman Sachs a relevé ses prévisions de prix de l'aluminium au LME pour le deuxième trimestre, passant de 3 100 à 3 200 dollars la tonne, citant les pertes d'approvisionnement dues aux perturbations au Moyen-Orient et à la fermeture de l'usine d'électrolyse Mozal au Mozambique.
La banque a réduit d'environ 850 000 tonnes ses perspectives d'approvisionnement en aluminium primaire pour 2026 par rapport à janvier. Elle a également revu à la baisse ses prévisions concernant la demande mondiale, en supprimant 600 000 tonnes de ses prévisions pour 2026, car les coûts énergétiques plus élevés pèsent sur la croissance économique.
Goldman s'attend désormais à un excédent mondial d'aluminium de 550 000 tonnes en 2026, contre 800 000 tonnes précédemment, bien qu'il prévoie un déficit au cours du premier semestre de l'année.
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