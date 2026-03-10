Goldman propose aux fonds spéculatifs un produit permettant de parier sur les prêts aux entreprises, selon une source

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails sur le produit, citation de la source, commentaire de Goldman Sachs, contexte, paragraphes 1-3, 5 et 8-9) par Saeed Azhar et Manya Saini

Goldman Sachs GS.N , le géant de la banque d'investissement de Wall Street, propose aux fonds spéculatifs un produit financier qui leur permet de prendre une position courte ou longue sur les prêts aux entreprises, selon une source familière avec le sujet.

Le produit, connu sous le nom de swap de rendement total, est un contrat dérivé qui permet aux investisseurs de profiter des variations de la valeur de marché des prêts, a déclaré la source.

Jusqu'à présent, aucune transaction n'a été effectuée dans le cadre de cette stratégie, a précisé la source.

Le Financial Times avait déjà rapporté l'information, affirmant que la banque de Wall Street avait proposé à ses clients des opérations complexes qui leur permettraient de profiter de nouvelles baisses des prêts accordés aux sociétés de logiciels qui ont été mises sous pression au cours des derniers mois.

"En tant que teneur de marché, nous nous engageons évidemment en permanence auprès de nos clients pour faciliter les stratégies commerciales qu'ils souhaitent mettre en œuvre. Cela se produit tous les jours, dans de nombreuses catégories d'actifs et dans tous les environnements de marché", a déclaré un porte-parole de Goldman dans un courriel.

Les actions du secteur des logiciels ont chuté cette année, les investisseurs craignant que les progrès rapides de l'intelligence artificielle ne perturbent les modèles d'entreprise traditionnels.

Les traders craignent que les agents d'intelligence artificielle capables d'effectuer des tâches complexes dans de multiples applications n'érodent la croissance des entreprises traditionnelles de logiciels en tant que service. Aucune opération de dette importante soutenue par des sociétés de logiciels n'a été vendue sur le marché primaire depuis l'émission de 25 milliards de dollars de dette d'Oracle

ORCL.N , dont le prix a été fixé à le 2 février.

Les opérations ont été mises de côté, les investisseurs craignant que l'intelligence artificielle ne remplace une grande partie des produits et services logiciels fournis par les entreprises technologiques.