Goldman propose aux fonds spéculatifs des stratégies pour parier contre les prêts aux entreprises, selon le FT

Le géant de la banque d'investissement Goldman Sachs GS.N a proposé aux fonds spéculatifs des stratégies de vente à découvert de prêts aux entreprises, a rapporté lundi le Financial Times, citant des personnes familières avec le sujet.

La banque de Wall Street a proposé à ses clients des opérations complexes qui leur permettraient de profiter de nouvelles baisses des prêts accordés aux sociétés de logiciels qui ont été mises sous pression ces derniers mois, selon le rapport.

Les stratégies, que les banquiers de Goldman ont présentées de manière informelle, se concentrent sur des produits ésotériques connus sous le nom de swaps de rendement total, des produits dérivés qui permettraient aux investisseurs de tirer profit d'une baisse du prix d'un prêt, selon le rapport du FT.

Un porte-parole de Goldman Sachs n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de Reuters. Reuters n'a pas pu vérifier le rapport de manière indépendante.

Les actions du secteur des logiciels ont chuté cette année, les investisseurs craignant que les progrès rapides de l'intelligence artificielle ne perturbent les modèles d'entreprise traditionnels.

Les traders craignent que les agents d'intelligence artificielle capables d'effectuer des tâches complexes dans de multiples applications n'érodent la croissance des entreprises traditionnelles de logiciels en tant que service.