Goldman prévoit un scénario de vente d'actions de 40 milliards de dollars au cours de la semaine prochaine

Le S&P 500 .SPX est passé sous le seuil de 6 725 mercredi. Il a clôturé la journée à 6 642. (Crédits: Adobe Stock)

par Nell Mackenzie

La chute de l'indice S&P 500 en dessous d'un niveau très surveillé a donné aux fonds spéculatifs qui négocient des actions en fonction des tendances le feu vert pour vendre potentiellement près de 40 milliards de dollars d'actions au cours de la semaine à venir, a déclaré Goldman Sachs GS.N dans une note aux clients consultée par Reuters.

Les fonds spéculatifs qui suivent la tendance considéraient ce seuil comme un signal pour vendre leurs positions ou pour renforcer leurs paris à la baisse sur la poursuite de la chute des actions, selon la note envoyée aux clients mercredi en fin de journée.

Après que les prix sont passés sous ce chiffre, les calculs de Goldman suggèrent qu'au cours de la semaine prochaine, 39 milliards de dollars d'actions mondiales pourraient être vendus.

Si les prix des actions devaient continuer à baisser, la banque estime que les fonds spéculatifs à tendance systématique pourraient vendre jusqu'à environ 65 milliards de dollars.

Les fonds spéculatifs qui suivent les tendances visent à tirer parti des signaux de début de tendance du marché, que ce soit à la hausse ou à la baisse. Ces signaux peuvent être basés sur le nombre de traders sur un marché, le prix ou la vitesse de variation du prix d'un actif au cours d'une journée de transactions.

Avant que les actions ne commencent à baisser, ces fonds spéculatifs détenaient environ 150 milliards de dollars d'actions mondiales, selon la note de Goldman.

La dernière fois que les prix ont franchi l'un de ces niveaux étroitement surveillés, c'était en octobre, a déclaré Goldman, et avant cela, le 2 avril, lorsque le président américain Donald Trump a annoncé une série de propositions de droits de douane.

