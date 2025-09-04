Goldman prend une participation d'un milliard de dollars dans T. Rowe afin d'exploiter les fonds de retraite

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour des actions et ajout d'une citation d'analyste au paragraphe 5) par Pritam Biswas

Goldman Sachs GS.N investira jusqu'à 1 milliard de dollars dans le groupe T. Rowe Price

TROW.O et s'associera également avec le gestionnaire d'actifs pour offrir des produits du marché privé aux investisseurs particuliers, ont déclaré les deux sociétés jeudi.

Les actions de T. Rowe étaient en hausse d' environ 6 % dans les échanges dela matinée. L'action a gagné près de 10 % avant l'ouverture du marché, à la suite de l'annonce.

Les grandes sociétés financières telles que Goldman, BlackRock BLK.N et Morgan Stanley MS.N se lancent à corps perdu dans les actifs alternatifs, un secteur dominé par les sociétés de capital-investissement, afin de tirer parti de leur potentiel de croissance et d'attirer de nouveaux clients.

Le partenariat permettra à Goldman d'accéder à l'énorme base de clients de T. Rowe axée sur la retraite, qui est considérée comme une source de revenus stables et une grande opportunité.

"Goldman n'a pas acheté un ami, il a acheté une voie rapide vers la distribution des 401(k) puisque les deux tiers des actifs de T. Rowe proviennent de comptes de retraite", a déclaré Michael Ashley Schulman, CIO chez Running Point Capital Advisors.

Goldman investira par le biais d'une série d'achats sur le marché libre avec l'intention de détenir environ 3,5 % de T. Rowe, ont indiqué les sociétés, ce qui pourrait faire de la banque de Wall Street le cinquième actionnaire de l'entreprise.

Les deux sociétés prévoient de se concentrer davantage sur l'offre de produits de retraite tels que les fonds à date cible, qui ajustent automatiquement l'allocation d'actifs d'un portefeuille d'investissement, passant d'actifs à haut risque tels que les actions à des actifs à plus faible risque tels que les obligations, à l'approche d'une date cible spécifique.

"Nous pensons que Goldman apporte à cette relation un large éventail de marchés privés et de capacités de gestion de patrimoine qui permettront aux deux sociétés de concevoir une très large gamme de solutions qui peuvent répondre à l'appétit des clients à mesure qu'il évolue", ont écrit les analystes d'Evercore ISI dans une note.

L'investissement donnera un coup de pouce bien nécessaire à T. Rowe, qui a dû faire face à des sorties d'actifs en raison de l'évolution du paysage concurrentiel dans le secteur de la gestion d'actifs. Son action a perdu la moitié de sa valeur depuis 2021.

Goldman utilisera son bilan pour détenir des actions de T. Rowe, a rapporté Bloomberg News.