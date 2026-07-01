Goldman nomme un directeur juridique par intérim, en remplacement de Ruemmler, liée à Epstein, qui reste en poste en tant que conseillère

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'informations issues de la note de Goldman concernant Ruemmler au paragraphe 3) par Saeed Azhar

Goldman Sachs GS.N a nommé mercredi Michael Bosworth au poste de directeur juridique par intérim et membre de son équipe de direction, tandis que Kathryn Ruemmler, qui a démissionnéaprès la révélation d’e-mails montrant ses liens avec le défunt délinquant sexuel Jeffrey Epstein, reste en poste en tant que conseillère.

Mme Ruemmler a démissionné de ses fonctions de directrice juridique et de directrice des affaires juridiques après que des documents publiés par le ministère américain de la Justice ont révélé qu’elle avait accepté des cadeaux de la part de M. Epstein et qu’elle l’avait conseillé sur la manière de répondre aux questions des médias concernant ses crimes. Sa démission a pris effet le 30 juin.

Les élus démocrates américains Elizabeth Warren et Raja Krishnamoorthi ont fait part de leurs inquiétudes au directeur général de Goldman Sachs, David Solomon , concernant son intention présumée de la maintenir à son poste de conseillère.

Mme Ruemmler témoignera mi-juillet devant la commission de surveillance de la Chambre des représentants des États-Unis chargée d’enquêter sur Epstein.

Dans une note interne, M. Solomon a indiqué que Mme Ruemmler avait accepté de conserver un rôle de conseil en tant que conseillère juridique principale jusqu’à la nomination d’un nouveau directeur juridique, selon une personne ayant pris connaissance de cette note.

Mme Ruemmler, qui travaillait chez Latham & Watkins LLP avant de rejoindre Goldman, a également occupé auparavant le poste de conseillère juridique du président Barack Obama à la Maison Blanche.

Le directeur juridique par intérim, M. Bosworth, a rejoint Goldman après avoir travaillé chez Latham & Watkins, où il était associé et coprésident du département Contentieux et Procès de New York.

Auparavant, il a occupé les fonctions de conseiller juridique adjoint du président Obama et de conseiller spécial du directeur du Federal Bureau of Investigation.

Goldman Sachs a refusé de commenter le rôle de conseillère de Mme Ruemmler.

Les liens entre les grandes institutions financières et Epstein, décédé en prison en 2019 alors qu’il attendait son procès pour trafic sexuel au niveau fédéral, font l’objet d’une attention accrue. Son décès au Metropolitan Correctional Center de New York a été qualifié de suicide.