Goldman et Morgan Stanley vont briller dans la lutte pour les banques de grande capitalisation - HSBC

par Aniruddha Ghosh

7 septembre (Reuters) - Goldman Sachs GS.N et Morgan Stanley MS.N sont en passe d'obtenir des résultats plus solides l'année prochaine que les autres banques américaines à grande capitalisation, car les transactions à Wall Street reprennent et les activités de gestion d'actifs gagnent en dynamisme, a déclaré HSBC jeudi.

Selon la maison de courtage, Goldman Sachs et Morgan Stanley devraient afficher une croissance à un chiffre, voire à deux chiffres, de leurs revenus en 2024 et une croissance appréciable de leurs bénéfices en 2024 et 2025, après avoir été pondérées par un creux de dix ans dans le secteur de la banque d'investissement.

L'analyste principal Saul Martinez estime qu'une "bifurcation" est en train d'émerger dans les prévisions de revenus entre les banques traditionnelles et les banques axées sur les marchés de capitaux et choisit Goldman Sachs comme nom préféré de la maison de courtage dans sa couverture.

"Nous voyons une reprise de l'activité de transaction: même dans un environnement de croissance économique lente, une plus grande visibilité sur la direction de la croissance économique, des taux d'intérêt et de l'inflation devrait déclencher plus d'émissions d'actions et de dettes et d'activités de fusions et d'acquisitions", a déclaré M. Martinez.

Il a ajouté que les revenus de la vente et du négoce de titres à revenu fixe et d'actions ont été inférieurs aux sommets atteints en 2020-2022, mais qu'ils ont résisté et sont restés supérieurs aux niveaux de 2017-2019.

Les banques d'investissement ont été touchées par une chute de l'activité de transaction, car les marchés torrides et les hausses de taux agressives de la Réserve fédérale ont forcé les prêteurs à se retirer du financement des grandes transactions.

Bien que la hausse des taux d'intérêt ait aidé Bank of America

BAC.N , JPMorgan Chase JPM.N et Wells Fargo WFC.N à récolter des bénéfices en facturant des taux d'intérêt plus élevés à leurs clients, elle a commencé à faire stagner la croissance des prêts, ce qui a exercé une pression sur les coûts de dépôt plus élevés.

HSBC s'attend à ce que JPMorgan, Bank of America et Wells Fargo voient leurs revenus nets d'intérêts diminuer en raison de l'augmentation des coûts du crédit, mais estime que Bank of America s'en sortira mieux.