Goldman et Macquarie revoient à la hausse leurs prévisions concernant le prix moyen du nickel en 2026 en raison d'un resserrement de l'offre indonésienne

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Réécriture avec les prévisions de Macquarie)

Goldman Sachs et Macquarie ont relevé mardi leurs prévisions moyennes pour le prix du nickel en 2026, citant le resserrement de l'offre de minerai indonésien après que l'Indonésie a indiqué qu'elle envisageait de réduire sa production.

Le ministre indonésien de l'énergie et des ressources minérales, Bahlil Lahadalia, a déclenché un rebond des prix du nickel à la mi-décembre en s'engageant à réduire la production.

L'Indonésie réduira les permis d'exploitation minière annuels de cette année à entre 250 et 260 millions de tonnes humides de minerai, contre 379 millions de tonnes en 2025, a confirmé un fonctionnaire du ministère de l'énergie le 14 janvier.

L'Indonésie est le plus grand producteur mondial de nickel, un métal utilisé dans les batteries.

Goldman Sachs a relevé ses prévisions de prix du nickel pour 2026 à une moyenne de 17 200 dollars la tonne, contre 14 800 dollars, en citant la baisse de l'offre de minerai indonésien à 260 millions de tonnes métriques.

La banque a déclaré que les prix pourraient atteindre environ 18 700 dollars la tonne d'ici le deuxième trimestre de 2026, car la disponibilité plus restreinte du minerai soutient le marché.

Elle prévoit une augmentation de l'offre plus tard dans l'année alors que les approbations supplémentaires font remonter la production à 300 millions de tonnes, ramenant le marché raffiné à un excédent d'environ 191 000 tonnes et poussant les prix vers un soutien des coûts de 15 500 $ la tonne d'ici la fin de 2026.

Dans le même temps, Macquarie a également revu ses perspectives à la hausse, augmentant ses prévisions de prix moyen du nickel au LME pour 2026 à 17 750 dollars la tonne, contre 15 000 dollars.

Macquarie a déclaré que l'impact net du resserrement de l'offre indonésienne serait de réduire sa projection de l'équilibre du marché mondial du nickel à un excédent d'environ 90 000 tonnes, contre 250 000 tonnes précédemment.

Macquarie a déclaré qu'il supposait que le gouvernement indonésien ajusterait ses politiques de quotas miniers (RKAB) pour cibler les prix du nickel autour de 18 000 $ la tonne.

Le nickel LME CMNI3 a clôturé à environ 17 447 dollars la tonne mardi.