Goldman achète pour 1 milliard de dollars d'actions T. Rowe, selon Bloomberg News

Goldman Sachs GS.N investira jusqu'à 1 milliard de dollars dans le groupe T. Rowe Price et s'associera à l'entreprise pour vendre des produits de marché privé, selon Bloomberg News jeudi dernier.