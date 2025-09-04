Goldman achète pour 1 milliard de dollars d'actions T. Rowe, selon Bloomberg News

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Goldman Sachs GS.N investira jusqu'à 1 milliard de dollars dans le groupe T. Rowe Price et s'associera à l'entreprise pour vendre des produits de marché privé, selon Bloomberg News jeudi dernier.
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer