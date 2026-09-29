GOLDBYGOLD : Résultats semestriels 2026 - Création de la nouvelle division Réserves d'Or

Résultats semestriels 2026

Activité en hausse de +29% avec 144 kg d'Or négociés sur le semestre

Marge brute pénalisée par le repli des cours de l'Or au 1 er semestre 2026, impactant la valorisation des stocks

Résultat net proche de l'équilibre à -87 K€

Création de la nouvelle division Réserves d'Or

Une stratégie pionnière en Europe axée sur l'accumulation d'Or physique responsable

Acquisition des premiers kilos d'Or : Gold by Gold, 1 ère société cotée éligible au PEA à constituer des réserves d'Or physique responsable

Le Conseil d'administration de Gold by Gold (Euronext Growth ® Paris - FR0011208693 - ALGLD) , groupe français intégré et indépendant présent sur toute la chaîne d'approvisionnement de l'Or et des métaux précieux, a arrêté, lors de sa réunion du 28 septembre 2026, les comptes du 1 er semestre de l'exercice 2026 au 30 juin 2026. Ces informations semestrielles non auditées, présentées et commentées ci-dessous de manière synthétique, ont été établies en données consolidées selon les normes comptables françaises.

Données consolidées en K€

Normes comptables françaises S1 2026 S1 2025 Chiffre d'affaires 17 222 13 384 Marge brute 301 762 Taux de marge brute 1,7% 5,7% Résultat d'exploitation -228 337 Résultat financier -2 21 Résultat exceptionnel 323 265 Impôts 166 135 Résultat net consolidé -73 488 Résultat net part du groupe -87 451

ACTIVITÉ & FAITS MARQUANTS DU 1 ER SEMESTRE 2026

Au 1 er semestre 2026, Gold by Gold a enregistré un chiffre d'affaires consolidé de 17,2 M€, en progression de +29% par rapport au 1 er semestre 2025, porté par la hausse des cours de l'Or par rapport au 1 er semestre 2025.

La division Négoce & Affinage a négocié 144 kg d'Or au 1 er semestre 2026 (contre 146 kg d'Or au 1 er semestre 2025), exclusivement à partir de la filiale colombienne Gold by Gold Colombia.

Au 1 er semestre 2026, le prix moyen de l'Or exprimé en euro s'est apprécié de +43% par rapport au prix moyen du 1 er semestre 2025 [1] . Au 29 septembre 2026, le prix de l'Or s'élevait à 117 396 € [2] par kilogramme soit une hausse de +3% par rapport au cours de clôture de l'Or du 30 juin 2026 2 .

Les activités d'affinage et d'Or tracé en France auprès de joailliers innovants et d'artisans sont demeurées atones au 1 er semestre 2026. La forte hausse du prix du métal jaune conduit les professionnels à privilégier l'Or retraité à l'Or tracé et à substituer l'Or dans les bijoux (baisse de 19% de la demande mondiale d'Or destinée à la fabrication de bijoux par rapport au 1 er semestre 2025 – Source : World Gold Council ).

Le 1 er semestre 2026 a également été marqué par le lancement de la nouvelle division Réserves d'Or. Gold by Gold a acquis ses premières réserves d'Or physique responsable, pour un total de 10,5 kilogrammes, sous la forme de 10 lingots de 1 kilogramme et de 5 lingots de 100 grammes. Les réserves d'Or physique responsable de Gold by Gold sont conservées en France dans des coffres sécurisés gérés par des tiers professionnels spécialisés.

À chaque gramme d'Or conservé dans ses réserves, Gold by Gold associe un Crédit Fairmined ® , qui verse une prime directe aux mines artisanales et à petite échelle, auditées régulièrement et certifiées selon les standards Fairmined ® , en reconnaissance de leurs pratiques d'extraction responsables.

L'acquisition de ces premiers kilos d'Or dédiés à la nouvelle division Réserves d'Or marque ainsi le lancement d'une stratégie pionnière en Europe axée sur l'accumulation d'Or physique au fil du temps. À travers cette stratégie, Gold by Gold vise à renforcer progressivement ses réserves d'Or.

RÉSULTATS FINANCIERS SEMESTRIELS 2026

La marge brute s'est établie à 301 K€ au 1 er semestre 2026 contre 762 K€ un an plus tôt.

Ce niveau de marge brute est la résultante ( i ) de marges de négoce qui demeurent à un faible niveau sur le marché « officiel » colombien, et ( ii ) du repli des cours de l'Or exprimé en euro au 1 er semestre 2026 (de l'ordre de -8% entre le 1 er janvier et le 30 juin 2026), impactant la valorisation des stocks en fin de semestre.

Le taux de marge brute ressort à 1,7% sur le semestre.

Le résultat d'exploitation semestriel 2026 s'est établi à -228 K€, avec une structure de coûts quasi stable par rapport au 1 er semestre 2025. Ce résultat d'exploitation inclut une provision d'un montant de 76 K€ portant sur la valeur au 30 juin 2026 des stocks d'Or détenus dans le cadre de la nouvelle division Réserves d'Or.

Le résultat financier est non significatif à -2 K€ au 1 er semestre 2026 (vs. 21 K€ l'an dernier).

Le résultat exceptionnel est positif à 323 K€, constitué d'ajustements nets de provisions sur les stocks d'Or immobilisés au Pérou.

Le résultat net consolidé ressort à -73 K€, après prise en compte d'une charge d'impôt sur les sociétés de 166 K€ intégrant des régularisations au titre de l'exercice 2025 au sein de la filiale colombienne.

SITUATION FINANCIÈRE AU 30 JUIN 2026

La situation bilancielle de Gold by Gold s'est renforcée au 1 er semestre 2026 avec le succès de l'augmentation de capital dans le cadre la création de la nouvelle division Réserves d'Or.

Le 10 juin 2026, Gold by Gold a annoncé avoir levé un montant de 1,5 M€ destiné à acquérir, conserver et faire croître une réserve d'Or physique responsable à l'actif de la Société, dans une logique de détention patrimoniale à long terme.

Au 30 juin 2026, les capitaux propres consolidés du Groupe s'élevaient à 5,4 M€, contre 4,2 M€ fin décembre 2025.

Les stocks s'élevaient à 4,7 M€ à l'issue du 1 er semestre, intégrant les 10,5 kilogrammes d'Or physique responsable acquis dans le cadre de la nouvelle division Réserves.

La trésorerie disponible était de 1,0 M€ à fin juin et les emprunts financiers sont désormais intégralement remboursés.

Données consolidées en K€ 30/06

2026 31/12

2025 Données consolidées en K€ 30/06

2026 31/12

2025 Actif immobilisé 272 220 Capitaux propres 5 382 4 217 dont intérêts minoritaires 246 204 Actif circulant 8 010 6 587 Provisions 1 751 2 338 dont stocks 4 694 3 836 Dettes financières 0 31 dont créances clients 1 572 1 219 Autres passifs 2 171 1 201 dont autres créances 1 744 1 532 dont dettes fournisseurs 1 259 698 Disponibilités 1 022 978 TOTAL ACTIF 9 304 7 787 TOTAL PASSIF 9 304 7 787

PERSPECTIVES

Dans un marché de l'Or particulièrement volatile en 2026, sur fonds de conflits géopolitiques et de politiques de réserves mises en œuvre par de grandes banques centrales à travers le monde, Gold by Gold poursuit le développement de ses activités de Négoce d'Or à partir de sa base colombienne en veillant au maintien d'une structure de coûts allégée et à la préservation de ses équilibres financiers.

Parallèlement, consécutivement à la création de la nouvelle division Réserves d'Or, la Société entend poursuivre le développement d'une stratégie pionnière en Europe focalisée sur un objectif d'accumulation d'Or physique responsable au fil du temps, dans une logique de détention patrimoniale à long terme.

L'augmentation de capital menée avec succès au 1 er semestre a vocation à être suivie, selon l'évolution des conditions de marché et l'adhésion des investisseurs, d'opérations ultérieures de renforcement des fonds propres de la Société permettant la poursuite de la constitution des réserves d'Or. Les produits nets de ces potentielles levées de fonds additionnelles seraient intégralement dédiés à l'acquisition de nouvelles quantités d'Or afin de faire croître les réserves.

À propos de Gold by Gold

Fondé en 1992 et coté à Paris sur Euronext Growth ® (FR0011208693 – ALGLD), Gold by Gold est un groupe français intégré et indépendant. Fort d'un savoir-faire reconnu, il incarne depuis sa création une approche rigoureuse, engagée et rentable de la filière Or.

À travers ses trois divisions opérationnelles intégrées (NÉGOCE, AFFINAGE et RÉSERVES), Gold by Gold est présent sur toute la chaîne d'approvisionnement des métaux précieux, depuis la sortie de mine jusqu'à leur affinage, leur revente et, depuis 2026, leur mise en réserves.

Un modèle qui relie l'extraction artisanale aux marchés internationaux, avec l'Or pour fil conducteur.

Le capital social de Gold by Gold est composé de 3 081 790 actions. Gold by Gold est coté sur le marché Euronext Growth ® à Paris. Code ISIN FR0011208693, Mnémo : ALGLD, Code ICB : 1777, Gold mining.

Pour plus d'informations : Goldbygold.com

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[1] cours moyen trimestriel : 129 185 € par kilogramme au 1 er semestre 2026 vs. 90 158 € par kilogramme au 1 er semestre 2025 – Source : World Gold Council

[2] Source : cours de fixing (PM) du LBMA ( London Bullion Market Association )