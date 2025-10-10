Gold Reserve demande la récusation du juge et des conseillers dans la vente aux enchères de la société mère Citgo

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Gold Reserve GRZ.V , société cotée à Toronto, a déposé des requêtes visant à disqualifier deux sociétés conseillant un tribunal du Delaware dans le cadre d'une vente aux enchères d'actions de la société mère Citgo Petroleum, détenue par le Venezuela, ainsi qu'un officier de justice et le juge chargé de superviser le processus.

La société minière, l'un des 15 créanciers qui attendent de percevoir le produit de la vente aux enchères, a déclaré vendredi qu'elle avait également demandé une suspension temporaire de toutes les décisions concernant les offres soumises dans le cadre de la procédure de vente, en attendant la résolution de sa requête en récusation.

"Gold Reserve cherche à obtenir une transparence totale sur ces questions pour ses actionnaires", a-t-elle déclaré dans un communiqué.