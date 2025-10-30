 Aller au contenu principal
GoDaddy revoit à la hausse ses prévisions de chiffre d'affaires pour 2025 grâce à la demande induite par l'IA
information fournie par Reuters 30/10/2025 à 22:23

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

GoDaddy GDDY.N a revu à la hausse ses prévisions de chiffre d'affaires annuel jeudi, s'attendant à une augmentation des ventes grâce à l'ajout de fonctions d'intelligence artificielle à ses services d'hébergement internet.

GoDaddy a déployé des fonctions d'intelligence artificielle afin de renforcer l'attrait de ses services, qui aident les entreprises à mettre en place des domaines en ligne, des systèmes de paiement et à développer leur présence en ligne.

Pour l'année, GoDaddy a revu ses prévisions de chiffre d'affaires à la hausse, les situant dans une fourchette de 4,93 à 4,95 milliards de dollars, alors qu'elle prévoyait auparavant des ventes comprises entre 4,89 et 4,94 milliards de dollars.

La société a lancé GoDaddy Airo en 2024, un outil alimenté par l'IA pour concevoir et construire la présence en ligne d'une entreprise.

La version premium du produit, baptisée Airo Plus, comprend des services tels que la création de logos et de sites web sur la base de la présence existante sur les médias sociaux. Les analystes s'attendent à ce qu'il contribue à améliorer la conversion et les ventes croisées dans l'ensemble du portefeuille de GoDaddy.

Cependant, la société a prévu un chiffre d'affaires inférieur aux estimations pour le quatrième trimestre, faisant face à une concurrence accrue de la part de fournisseurs tels que Wix WIX.O à court terme.

Wix a enregistré une forte croissance de ses réservations et une augmentation des nouveaux achats et des renouvellements, ce qui représente une menace importante pour les activités de GoDaddy, qui s'adresse principalement aux petites et moyennes entreprises.

Les actions de GoDaddy ont chuté de près de 1 % dans les échanges prolongés. L'action a chuté d'environ 35 % cette année.

La société prévoit un chiffre d'affaires de 1,26 à 1,28 milliard de dollars pour le quatrième trimestre. Le point médian de cette fourchette est inférieur à l'estimation moyenne des analystes, qui est de 1,28 milliard de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Pour le trimestre clos le 30 septembre, GoDaddy a déclaré un chiffre d'affaires de 1,27 milliard de dollars, dépassant les estimations de 1,23 milliard de dollars.

Son bénéfice net au troisième trimestre a augmenté de 10 % par rapport à l'année dernière, pour atteindre 210,5 millions de dollars.

Valeurs associées

GODADDY RG-A
126,675 USD NYSE +0,09%
WIX.COM
135,2600 USD NASDAQ -0,46%
