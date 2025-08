GNL: Technip Energies décroche un contrat "majeur" aux Etats-Unis

Le groupe français d'ingénierie et de services Technip Energies a annoncé lundi avoir remporté un contrat "majeur" pour la construction d’une infrastructure de gaz naturel liquéfié (GNL) en Louisiane, aux États‑Unis.

Des infrastructures de traitement de gaz naturel liquéfié (GNL), en Louisiane (illustration) ( AFP / ANDREW CABALLERO-REYNOLDS )

Un contrat est qualifié de "majeur" par le groupe s'il représente plus d'un milliard d'euros de chiffre d'affaires.

Le projet, situé à Cameron Parish, prévoit une capacité de 9,5 millions de tonnes de gaz liquéfié par an, annonce le groupe dans un communiqué.

Ce contrat, décroché auprès de Commonwealth LNG, porte sur la livraison de six trains de liquéfaction identiques, construits selon un modèle modulaire et standardisé développé par Technip Energies, détaille le groupe.

"Ce projet joue un rôle clé pour renforcer la sécurité énergétique mondiale en garantissant un approvisionnement fiable et efficace", a déclaré Arnaud Pieton, directeur général de Technip Energies cité dans le communiqué.

Présent dans 34 pays en Afrique et Moyen-Orient, en Europe, Asie-Pacifique et aux Amériques, Technip Energies a contribué à la construction de plus de 20% des installations mondiales de production de GNL actuellement en service et dispose d’une expertise reconnue dans la réalisation de projets industriels construits à partir de modules préfabriqués.