GN Store fait entendre sa voix, Commerzbank encaisse.... Idorsia déraille
information fournie par Zonebourse 16/03/2026 à 10:26
Actions en hausses :
GN Store ( 36%) : Le spécialiste d'aides auditives bondit après avoir annoncé lundi céder ses activités dans l'audition à l'italien Amplifon pour 17 MdsDKK (2,6 MdsUSD) sur une base hors trésorerie et sans dette.
Soitec ( 4%) : Soitec s'envole suite à l'annonce de la prolongation de son partenariat avec le groupe chinois National Silicon Industry Group. Cet accord de licence commerciale, étendu pour une durée de 10 ans, vise à répondre à l'explosion de la demande en Chine pour les technologies SOI.
Commerzbank ( 4%) : la banque allemande progresse, portée par une nouvelle offensive d'UniCredit. La banque italienne a officiellement exprimé son intention de monter à plus de 30% du capital du groupe, alimentant les spéculations sur un rapprochement majeur au sein du bancaire européen.
Repsol ( 4%) : le groupe pétrolier profite d'une hausse suite à l'annonce de nouveaux accords stratégiques au Venezuela. Le gouvernement sud-américain a confirmé la signature de contrats d'envergure sur la production de gaz avec son partenaire italien Eni, sécurisant ainsi de nouveaux relais d'approvisionnement énergétique.
Abivax ( 2%) : la biotech française avance, soutenue par les analystes. L'entreprise bénéficie du support de Jefferies, qui recommande le titre à l'achat avec un objectif de cours ambitieux de 160 USD, soulignant le potentiel de ses traitements innovants.
Bayer ( 2%) : le leader pharmaceutique est salué par les investisseurs après un succès clinique majeur. Une étude a démontré que son médicament Kerendia a atteint son critère d'évaluation principal chez les patients atteints de maladie rénale chronique non diabétique.
Actions en baisse:
Idorsia (-11%) : la société suisse plonge après l'annonce du départ immédiat de sa directrice générale, le Dr Srishti Gupta. Ce départ "d'un commun accord" avec le conseil d'administration laisse l'entreprise sans dirigeant permanent alors qu'un processus de recherche vient seulement d'être lancé.
Amplifon (-6%) : le géant d'appareil auditifs chute, les investisseurs jugeant sévèrement les modalités de l'acquisition de la division "hearing" de GN Store Nord. Bien que stratégique, l'opération est coûteuse : le géant italien débourse 17 MdsDKK (environ 2,6 MdsUSD).
Stadler (-5%) : le spécialiste ferroviaire suisse recule, pénalisé par une révision à la baisse des analystes de Kepler Cheuvreux. Le bureau d'études a baissé son objectif de cours de 22,50 CHF à 19,50 CHF, tout en maintenant une recommandation à "conserver" (Hold).
Interroll (-4%) : la société suisse deçoit après avoir publié des résultats annuels 2025 en deçà des attentes. Le spécialiste des solutions logistiques a vu son chiffre d'affaires s'effondrer à 514,16 mdsCHF, contre 527,11 Mds l'exercice précédent.
Tecan (-3%) : le groupe recule suite à la publication de résultats 2025 décevants. Sur cette période, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 882,48 MdsCHF, contre 934,28 MdsCHF l'année précédente. La perte nette s'élève à 110,65 MdsCHF, contrastant au bénéfice net de 67,66 MdsCHF un an plus tôt.
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